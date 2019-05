'Ik was acht jaar, ik kan me alles nog herinneren'

4 mei is de dag van de dodenherdenking, maar hoe was dat vroeger rond deze tijd? Het team van Expeditie Grunnen rijdt door Onstwedde met deze vraag in het achterhoofd.

Jantje Huizing-Johannes is in Onstwedde druk in de weer met haar tuintje. 'Mooi aan het tuinieren vandaag?', vraagt Expeditie Grunnen-presentator Ronald Niemeijer aan Jantje. 'Het moet er allemaal wel mooi uitzien voordat het zondag is natuurlijk.'



'Mijn vader zat in het verzet'

'Denkt u dan ook veel aan vroeger op deze 4 mei, zo tijdens het tuinieren?', vraagt Niemeijer aan mevrouw Huizing-Johannes. 'Vooral als het op tv is, dan wel', antwoordt ze. 'Maar ik kan me alles nog wel herinneren, ik was acht jaar.'

'Dat was wel spannend aan de keukentafel, want mijn vader zat in het verzet', vervolgt mevrouw Huizing-Johannes. 'Gelukkig werd mijn vader zo nu en dan getipt door de buurman. Dat was een NSB-er, maar geen kwade. Dan zei hij dat mijn vader weer genoemd werd binnen de NSB.'



Vrijheidsboom

Het indrukwekkende verhaal van Jantje is niet het enige oorlogsverhaal in Onstwedde, na haar te hebben uitgezwaaid belandt het team bij een vrijheidsboom. Het houten kunstwerk is volgehangen met allemaal vrijheidswensen. 'Er is meer dat ons verbindt, dan dat ons scheidt', leest Niemeijer voor. Ook onliner Marthijs Veldthuis vindt een kaartje: 'Vrijheid is: op het voetbalveld'. ' Natuurlijk vind jij die weer', merkt Niemeijer op.



Expeditie Grunnen

'Wat betekent vrijheid voor jou?', vraagt Niemeijer aan Veldthuis. 'Dat ik met jou op pad mag om tv te maken', antwoordt de onliner. 'Zullen we dan snel weer verder?', stelt Niemeijer voor. Zaterdagavond kan je de hele uitzending zien, vanaf 18.00 uur te zien op RTV Noord.