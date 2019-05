Dodenherdenking in Stad vanavond live op TV Noord

De dodenherdenking op het Martinikerkhof in Stad is vanavond live te volgen op TV Noord. De uitzending begint om 19:42 uur.

Pieter de Hart levert het commentaar bij de beelden.

Docu: Brand in het gemeentehuis

Voorafgaand aan de plechtigheid is de documentaire 'Brand in het gemeentehuis te zien', vanaf 19:30 uur.

Als Anne Rutgers uit Stadskanaal op 20 september 1943 door het Polizeistandgericht ter dood veroordeeld wordt, maakt hij zijn testament op. Hij hoopt dat zijn zoontje later - net als hij - timmerman wordt en laat het kind al zijn gereedschap na. Twee uur later is Rutgers dood.

Docu: Kind van NSB-ouders

Na de dodenherdenking, vanaf 20:13 uur is de documentaire 'Kind van NSB-ouders te zien.

Karel Huijgen is de zoon van een hoge NSB'er. In september '44, na Dolle Dinsdag, vlucht hij met zijn ouders en broertjes naar Stadskanaal, waar ze maanden te gast zijn in Huis Ter Marse, bij het echtpaar Maarsingh. Tijdens de bevrijding zit Karel verscholen in de kelder van de dienstwoning van Ter Marse. Samen met Ina, het dochtertje van de chauffeur van Maarsingh, die ook bij de NSB is. De bevrijding van Nederland betekent voor deze kinderen het begin van veel ellende. En het begin van een levenslange worsteling met het verleden.



Expeditie Grunnen

Voor en na het programma rond de dodenherdenking zijn de reguliere weekenduitzendingen van RTV Noord: Expeditie Grunnen en het weer.



