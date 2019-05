Expeditie Grunnen: 40 jaar getrouwd op 4 mei

'Trouwen op 4 mei, dat is toch best bijzonder', die opmerking komt onliner Marthijs Veldthuis tegen in zijn inbox. Klaas en Wenny Meijer zijn vandaag 40 jaar getrouwd en vieren dat met vrienden en familie in Vlagtwedde.

'Hoe was dat 40 jaar geleden?', vraagt Expeditie Grunnen-presentator Ronald Niemeijer aan Wenny. 'Tja, toen was het ook 4 mei en ongeveer hetzelfde weer', antwoordt mevrouw Meijer. Het team van Expeditie kan het niet laten en zet een 'Lang zullen ze leven' in, de hele zaal zingt mee.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Helpen met de boodschappen in Hoogkerk

- Bloemetjesmarkt in Veendam

- Weideklok gestolen in Onstwedde

- Wat betekent 4 mei voor Jantje?

- Kaartjes lezen bij de vrijheidsboom

- Op pad met de kleine en ondertussen post bezorgen

- Houtzaag-museum in Mussel

