VVAK stuurt platte kar SV Mussel (voorlopig) terug naar de schuur

'Om nou te zeggen dat het hele dorp is uitgelopen, is wat overdreven', zegt een bezoekster op de tribune. Toch staan er redelijk wat mensen langs de lijn om te zien hoe het eerste elftal van VV Mussel promotie naar de vierde klasse gaat proberen af te dwingen.

De spelers worden zelfs begroet met vuurwerk als ze het veld op komen. Tijdens de wedstrijd zijn er continu een stuk of vier kinderen die met hun toeters voor wat sfeer proberen te zorgen. Nou ja, tijdens de eerste twintig minuten, daarna hebben ze het spel van beide teams wel gezien.

Op zoek naar de 1-0

Het liefst pakt het team van trainer Jan Veenhof dat belangrijke puntje zaterdagmiddag op een winderig sportpark De Slenk. En lange tijd zit het er ook zeker in voor Mussel. Het spel is niet best, zoals je wel vaker ziet in 'kampioenswedstrijden', maar dat geldt ook voor VVAK.

In de eerste helft worden twee goals van Mussel afgekeurd vanwege buitenspel. Verder is het weinig genieten. Als het na een minuut of vijfendertig begint te regenen, stroomt de hoofdtribune vol, met de mensen die nog langs de kant staan.

Echte kansen zijn er niet te noteren, dus moet Veenhof in de rust ingrijpen. Opvallend detail: op de bank bij Mussel zitten; Simon, Frank en Paul. Geen opvallende namen, maar wat wel opvallend is dat het broers zijn. Allemaal Hidding van achternaam. Frank en Paul zijn een tweeling en door opa Henk, die aandachtig toeschouwer is, niet uit elkaar te houden. Maar de broers kwamen de nacht voor de wedstrijd pas terug van vakantie, dus een basisplaats zit er niet in.

Zenuwen

De tweede helft is net zoals de eerste het kijken niet waard. 'De jongens waren zo zenuwachtig', probeert Veenhof het achteraf te verklaren. Wim Wubs krijgt nog de beste kans om Mussel na iets meer dan een uur op voorsprong te schieten, maar zijn vrije bal belandt op de lat.

Ook de familie Hidding kan niet voorkomen dat het kampioensfeest toch doorgaat. Zes minuten voor het einde kopt Peter van de Vegt de 0-1 binnen voor VVAK uit een onnodig weggeven hoekschop. In de ultieme slotfase wordt het ook nog 0-2, waardoor het kampioenschap van Mussel nog een weekje wordt uitgesteld. Volgende week tegen FC Assen hebben de mannen van Veenhof opnieuw de kans.