Be Quick en Hoogland komen niet tot scoren

Be Quick 1887 heeft zaterdagmiddag de thuiswedstrijd tegen Hoogland met 0-0 gelijkgespeeld. De Groningers mochten uiteindelijk nog blij zijn met een punt omdat de gasten in de laatste vijf minuten twee enorme kansen misten.

In beide gevallen schoten de spitsen van de bezoekers uit kansrijke positie naast. De thuisploeg had daarvoor 85 minuten lang controle gehad en kwam zelf tot vier uitgespeelde kansen. Arnoud Bentum en Daniel Theune hadden hun vizier beide keren niet op scherp staan.

Controle

'Ik was blij dat we lang controle hadden', aldus trainer van Be Quick Steven Wuestenenk. 'Maar in de slotfase mogen we blij zijn dat we nog een punt aan dit duel overhouden omdat hun twee enorme kansen om zeep hielpen. Hoogland speelt heel compact in een soort 5-3-2 formatie. Daar hadden we ons goed op voorbereid. Een puntendeling is denk ik wel terecht.'

Elfde

De withemden staan op de elfde plaats in de hoofdklasse A met 33 punten uit 27 wedstrijden. Het gat met de nummer dertien Fortuna Wormerveer is zes punten, maar deze ploeg heeft nog een wedstrijd tegoed. Volgende week zondag wacht voor de Groningers de uitwedstrijd tegen Alcides in Hoogeveen.

