'Die oude vrouwtjes op zo'n laddertje, dat wil je toch niet hebben?'

In Holwierde hangt de hele straat vol met vlaggen, bij bijna elk huis in het dorp wordt er gevlagd. Het valt het team van Expeditie Grunnen op, reden genoeg om even op onderzoek te gaan.

Terwijl presentator Ronald Niemeijer met zijn team aan het mijmeren is over de vlaggen in het dorp, gaat er een deur open. Mevrouw van Dijk (83) vraagt zich af wat het team aan het doen is.

Mevrouw Van Dijk in gesprek met Ronald Niemeijer



'Ik ben 83, ik kan dat zelf niet zo goed meer'

'Het ziet er hier zo mooi uit, met die vlaggen', merkt Niemeijer op. 'Ja, dat heeft de tegenover buurman hier allemaal gedaan. Ik ben 83, ik kan dat zelf niet zo goed meer.'

Dankzij de buurman hangt er bij mevrouw van Dijk toch de vlag uit.

'Dan moeten we ook even bij de buurman op bezoek', merkt Niemeijer op. Voordat het team van Expeditie een deurbel heeft gevonden, komt buurman Reinier van der Roest er al aangelopen. 'Ik zag de buurvrouw al wijzen, dus ik dacht ik kom er maar even aan.'

'Ik begrijp dat jij hier alle vlaggen op hangt', zegt Niemeijer tegen Van der Roest. 'Dat die oude vrouwtjes dan zo'n laddertje op moeten, en dat ze dan kunnen vallen, dat wil je toch niet hebben?', antwoordt Van der Roest.



Noaberschap

Van der Roest vindt het zelf ook een mooi gezicht die vlaggen in de straat. Op alle dagen dat de vlag uit mag helpt hij de buurt, Koningsdag, Dodenherdenking en vandaag dus op Bevrijdingsdag. 'Dit is natuurlijk wel echt noaberschap!', merkt Niemeijer op, 'Ja, klopt. Daar zijn we heel druk mee bezig hier in het dorp.'



Expeditie Grunnen

Het team van Expeditie toert vandaag, net als elk weekend, onze provincie door. Op zoek naar het weekendgevoel van de Groninger. Zondagavond kan je de hele uitzending zien, vanaf 18.00 uur op RTV Noord.