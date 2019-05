Expeditie Grunnen: Feest in Oskerd

Het is feest in de hele provincie, want het is Bevrijdingsdag! Wat doen de Groningers op deze vijfde mei? Het team van Expeditie Grunnen toert de hele provincie door om antwoord te krijgen op die vraag.

Ook doet het team het bevrijdingsfeest in Oskerd aan. Genoeg standjes om te snuisteren en genoeg muziek om naar te luisteren. Zo ook een Shantykoor onder leiding van RTV Noord-legende Jopke Nainhoes. Speciaal voor het team zet Nainhoes nog 'Ik kom van Ziel' in.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Bevrijdingsfeest in Farmsum

- Eem potje kieken

- 'Die oude vrouwtjes op zo'n laddertje, dat wil je toch niet hebben?'

- Duitse bunkers in Nansum

- Is dat een hondje of een beeldje?

- Het kleine autootje van Rinus

