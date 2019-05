Kooistra: 'Ik sta een meter boven de grond, geweldig om hier aanvoerder van te zijn'

Lycurgus-speler Wytze Kooistra was euforisch na de 3-2 overwinning van zijn ploeg tegen Orion. 'Dit is echt topsport hoe je het wilt beleven, we maken er in MartiniPlaza een gekkenhuis van!'.

Het geluk straalde van Kooistra af na de prachtige prestatie van de Groningers. 'We hebben nu in een week drie vijfsetters gespeeld. Fantastisch dat we dit hebben kunnen bereiken, ook als je ziet waar we dit seizoen als team allemaal mee te maken hebben gehad. Geweldig.'

Emotioneel

'Ik was er emotioneel van. Auke van de Kamp zei: dit zou je laatste wedstrijd kunnen zijn. Daarop antwoordde ik dat we daar nu niet mee bezig moeten zijn. Nu de beslissende wedstrijd in ons eigen huis, MartiniPlaza. Dat is toch geweldig, we gaan er een gekkenhuis van maken. Ik sta een meter boven de grond man, geweldig om van dit team aanvoerder te zijn.'

Eén kans

Kooistra beseft dat hij nog één mogelijkheid heeft op een schitterend afscheid. 'Je bent zo goed als je laatste wedstrijd, ik heb nog maar één te gaan. Het zou geweldig zijn om met dit team door te zetten waar we nu vandaag geëindigd zijn.'

Grote ontlading

Auke van de Kamp wist na de overwining niet meer waar hij het zoeken moest. 'Dit was de grootste ontlading die ik ooit heb gehad. Ik wou ook niet dat Wytze Kooistra zo afscheid zou nemen. Die motivatie heeft wel extra geholpen in deze wedstrijd. Nu in MartiniPlaza goed afsluiten. Iedereen moet komen, het wordt een klapper van een wedstrijd hopelijk voor 4350 toeschouwers.'

