Willemijn Kuis-Bos: 'Ik grijp me graag vast aan dat zijden draadje'

'Winst tegen Hurley had ons wel in een betere positie gebracht. We weten dat het volgende week uit bij Amsterdam lastig wordt', gaat ze verder.

Slechter doelsaldo

GHHC staat door het gelijkspel tegen Hurley met Bloemendaal op de laatste plaats, maar GHHC heeft een slechter doelsaldo. 'Ja, we bungelen aan een zijden draadje, maar ik hou er niet van om op te geven. Daarom grijp ik me ook vast aan dat zijden draadje. Anders hoeven we niet eens naar Amsterdam te gaan.'

Kuis-Bos noemt het geen ramp dat ze haar hockeycarrière mogelijk afsluit met een degradatie op haar erelijst. 'Het is me weleens vaker gevraagd, maar zo zie ik dat niet. Ik ben hier vanuit Laren naartoe gegaan met het idee om op den duur ook andere dingen te gaan doen.'

'Vorig jaar zat ik ook al over stoppen na te denken, maar vond ik het nog te vroeg. Het spelletje en spelen in teamverband vind ik nog steeds heel leuk. Maar het is nu mooi geweest. En of dat met degradatie gebeurt? Persoonlijk zie ik dat niet als iets dramatisch. Het zou wél erg zonde zijn.'

Tijden veranderen

Kuis-Bos weet nog goed hoe vijf jaar geleden nog moest alles wijken voor hockey. De tijden zijn echter veranderd. 'En nu zeg ik af en toe ook: meiden, ik red het even niet. Er zijn andere dingen die ik moet doen.'

Degradatie of niet, als het aan de hockeyster ligt, kan ze met een goed gevoel op haar carrière terugblikken. 'Ik heb er vooral altijd van genoten om met een groep meiden ergens naartoe te werken. Je deelt allerlei momenten met elkaar en bent voortdurend bezig om iets moois neer te zetten. Dat ga ik ook het meeste missen', vermoedt Kuis-Bos.

Kruisband

De hockeyster speelde 106 interlands, werd Europees kampioen, wereldkampioen en pakte zilver op de Olympische Spelen van 2016 in Rio. ?Wel miste ze in 2012 de Olympische Spelen toen ze in de laatste oefenwedstrijd met Oranje een kruisband in haar linkerknie scheurde. 'Dat blijft iets verdrietigs, daar had ik graag op het veld willen staan.'

'Maar', gaat ze verder, 'ik heb hoogte- en dieptepunten meegemaakt en die hebben mij en mijn carrière gevormd. En daar ben ik trots op!', besluit ze zelfverzekerd.

