Voorstelling over kinderen in aardbevingsgebied: 'Geen moeilijke rol'

De zeven acteurs uit de voorstelling 'Brief aan de NAM' hebben er zin in. (Foto: René Walhout/RTV Noord)

Ze hebben er zin in, de zeven jeugdige acteurs uit de voorstelling 'Brief aan de NAM'. Het stuk is gemaakt door de 12-jarige Edith Holscher uit Harkstede.

Terwijl hun leeftijdgenoten Bevrijdingsdag vieren, repeteren de jongeren zondag op het podium van theater Het Kielzog in Hoogezand. Daar gaat het stuk eind deze maand in première.

Voor het eerst gerepeteerd

Samen met haar moeder werkt ze er al weken aan. In het begin was ze vooral druk bezig om allerlei prominenten en betrokkenen rondom het aardgasdossier uit te nodigen voor de première. Zaterdag werd er voor het eerst gerepeteerd in Het Kielzog.

Eén van de acteurs is de 14-jarige Gabriëlle uit Hellum. Ze speelt een meisje dat haar huis uit moet omdat de woning door aardbevingsschade onveilig is geworden en moet worden gesloopt.

'Voor mij is het geen moeilijke rol', vertelt ze. 'Hetzelfde gaat ook bij mij gebeuren. Ons huis gaat er ook af. Dus voor mij is het niet heel erg lastig, omdat ik er gewoon mijn eigen emoties in kan leggen.'

Woede van de kinderen

De acteurs spelen in Het Kielzog een aantal scenes uit het stuk. Er is een scene in de schoolklas, eentje in een beschadigde boerderij en een scene waarin ze op bezoek gaan bij minister Eric Wiebes.

'De voorstelling gaat over de woede van de kinderen', vertelt de regisseur tussen de bedrijven door. 'Het verdriet dat ze voelen over de NAM die niet naar ze luistert en gewoon doet wat het wil. Daar maken de kinderen in het aardbevingsgebied zich boos over. En die willen daar wat aan doen, dus gaan ze uiteindelijk ook naar Den Haag.'

'Onze toekomst'

'Het gaat over de kinderen die zelf ook precies weten waar het over gaat, maar die gewoon worden vergeten', vult Gabriëlle aan. 'Wij willen gewoon laten zien dat wij ook precies weten waar het over gaat, eigenlijk ook deel van alle besluiten willen worden en niet alleen de volwassenen. Want uiteindelijk wordt het onze toekomst en niet die van hen.'

De voorstelling 'Brief aan de NAM' wordt op 24 en 25 mei gespeeld in Het Kielzog. De eerste voorstelling is inmiddels uitverkocht, voor de tweede zijn nog kaarten beschikbaar.