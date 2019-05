Succes Chihuly-tentoonstelling heeft museum verbaasd

De Chihuly-tentoonstelling, die zondag voor het laatst in het Groninger Museum te zien was, heeft meer bezoekers getrokken dan museumdirecteur Andreas Bluhm had verwacht. Zo'n 155.000 bezoekers kwamen af op de glaskunst van de Amerikaan Dale Chihuly (77). 'Dat hadden we niet verwacht, het is waanzinnig veel. We hadden gehoopt op 100.000. Hij is niet zo bekend in Nederland', ve

rtelt Bluhm.

Acht Chihuly's verkocht

Niet alleen het aantal bezoekers heeft hem positief verrast. Het museum bood ook kunst van Chihuly te koop aan. Vanaf vijfduizend euro kunnen bezoekers thuis altijd naar het werk van de glasblazer kijken.

'Ik dacht: dat koopt niemand, dat is veel te duur', zegt Bluhm. Maar hij moet zijn mening bijstellen. Van de tien kunstwerken die in de centrale hal in de vitrine stonden, zijn er acht verkocht.



De fragiele glassculpturen gaan niet door naar een ander museum. Ze gaan terug naar Seattle, waar ze vandaan komen. Tien Amerikanen komen de kunst voorzichtig opruimen, inpakken en verschepen. Het valt mee hoe makkelijk dingen breken. 'De grote dingen zijn best stevig', zegt Bluhm. 'Maar dan nog moet je voorzichtig zijn.'



Niets gesneuveld

In de periode dat de 155.000 bezoekers langs het werk van Chihuly schuifelden, is er niets gebroken. Het aanraken van de kunst is niet toegestaan, maar het gebeurde af en toe wel. 'We waren er wel bang voor. Het nodigt uit om aan te raken, maar mensen hebben een soort natuurlijk respect voor het glas. Het oogt natuurlijk fragiel.'



Elk onderdeel wordt apart verpakt in in totaal 750 verhuisdozen, die in twaalf vrachtwagens vervoerd worden naar zeven zeecontainers. Met uitzondering van één kunstwerk: dat gaat naar het Koninklijk Huis. Bill Clinton heeft namelijk ooit een echte Chihuly aan toenmalig koningin Beatrix cadeau gegeven.



Een deel blijft

Wie de tentoonstelling gemist heeft hoeft niet te treuren, want niet alles gaat terug naar Seattle. De glazen bloemen die in het trappenhuis hangen, blijven. Chihuly heeft het trappenhuis van het Groninger Museum nagebouwd, zodat hij de kunst precies in kon passen. Die bloemen blijven hangen, zodat meer bezoekers het werk van Chihuly kunnen bewonderen.

