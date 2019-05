Gerard Wiekens zit in zwaar weer met Noordster

De trainer van Noordster blijft na het degradatieduel lang in de kleedkamer.

Dreigende degradatie

De eerste klasser uit Oude Pekela is dieper in de zorgen gekomen. In de eerste klasse F staat de ploeg van Wiekens op de laatste plaats met nog drie wedstrijden te spelen. Rechtstreekse degradatie dreigt. 'Het liefst loop ik naar de kantine en drink een biertje en ben ik alles weer vergeten. Maar dit neem ik mee naar huis en hier word ik nog wel een paar keer wakker van', vertelt de oud-verdediger een half uur na het duel.

Debuut

Wiekens maakt dit seizoen z'n debuut als hoofdtrainer in het amateurvoetbal. En ook nog eens bij een club waar hij tot z'n vijftiende speelde. Daarna nam Veendam hem over. Na het Engelse avontuur bij Manchester City keerde hij terug bij Veendam om z'n loopbaan af te sluiten. De cirkel is, zou je zeggen, nu helemaal rond. 'Het was geen droom van mij om hier ooit terug te keren als trainer. Je stopt met voetballen en dan ga je verder kijken. Je begint als assistent-trainer en dan wil je ook een keer op eigen benen staan. En als je dan toch ergens moet beginnen, dan is het wel leuk om dat hier te doen.'

Zonder poespas

Zijn stijl van coachen is sober. Heel af en toe staat hij op, maar de verbale aanwijzingen voor zijn spelers doet hij zittend in een plastic tuinstoel naast de dug-out. De vergelijking met zijn spel als centrale verdediger bij Veendam gaat op: de tegenstander op een slimme manier uitschakelen, zonder al te veel poespas. En af en toe een doelpuntje meepikken. Vaak met het hoofd uit een corner.

Noordster krijgt tegen SC Stadspark twee doelpunten tegen uit stilstaande situaties. Een doorn in het oog van Wiekens: 'We zijn geslacht door een corner en een verre bal bij de tweede paal. We moeten onszelf kwalijk nemen dat we niet goed gereageerd hebben'.

100-jarig jubileum

Desondanks ziet hij nog wel kansen om het eerste klasseschap te verlengen. 'Zolang het nog kan, gaan we ons best doen.' Dat zal hoogstwaarschijnlijk via de nacompetitie moeten gebeuren. Het bestuur van de club wil graag dat volgend jaar het 100-jarig jubileum gevierd wordt als eersteklasser.