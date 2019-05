Lopend Vuur: Inenten tegen mazelen moet verplicht worden

Aanleiding voor de Duitse maatregel is de afnemende vaccinatiegraad en het toenemende aantal gevallen van mazelen.

BMR-vaccin

Ook in Nederland loopt de vaccinatiegraad terug. Een groeiende groep ouders denkt dat het BMR-vaccin (bof, mazelen, rode hond) niet veilig is. Wereldwijd is momenteel een explosie te zien van het aantal gevallen van mazelen. Ook in Nederland hebben tot nu toe al meer mensen de besmettelijke ziekte gekregen dan in heel 2018.

Vaccinatiegraad

'De mazelen zijn de eerste besmettelijke ziekte die opduikt als de vaccinatiegraad niet hoog genoeg is', zegt het RIVM op nu.nl. Vaccineren is de enige manier om verspreiding te voorkomen. Van de baby's die in 2015 in Nederland werden geboren, is 92,9 procent gevaccineerd, terwijl 95 procent als een veilig aantal wordt gezien, aldus het RIVM op nu.nl.

Weigeren

In Noord-Holland is inmiddels een kinderopvangorganisatie die niet-gevaccineerde kinderen weigert, iets wat volgens de wet nu niet mag. In Groningen wachten SKSG en Kids2B nieuwe wetgeving hierover af.

Moet de Nederlandse overheid, in navolging van Duitsland, inenten verplicht stellen?

Ons Lopend Vuur:

Praat mee

Wil jij wat over ons Lopend Vuur vertellen? Deel je mening en toelichting op onze facebookpagina of via 050-3 188 288.

Benzine- en dieselauto's zijn niet meer welkom in de binnenstad

Dat was ons laatste Lopend Vuur van vorige week. 79 procent van de 6789 stemmers is het hier niet mee eens.