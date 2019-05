Twee handelaren in lachgas betrapt tijdens Bevrijdingsfestival

Tijdens het Bevrijdingsfestival in Groningen zijn zondag twee handelaren in lachgas van het terrein afgezet.

De organisatie had van tevoren gezegd dat de handel in lachgas verboden was. 'Je gelooft het niet, maar we hebben dus toch twee handelaren betrapt', vertelt organisator Diederik van der Meide. 'Ik heb lege capsules zien liggen, dus er is wel wat gebruikt. Maar we hebben ook geen wettelijk middel om dat aan te pakken.'

Koud

Het Bevrijdingsfestival heeft ruim honderdduizend bezoekers getrokken. 'Dat zijn er minder dan vorig jaar, maar toen was het ook een zonnige dag. Nu was het koud', zegt Van der Meide.

Verbeteringen

Hij had een aantal dingen anders georganiseerd dan vorig jaar. 'Er waren nu meerdere ingangen en ingangen op andere plekken en die hebben goed gewerkt. Er zijn geen opstoppingen geweest', zegt hij.

Ook waren er geen muntjes nodig voor consumpties, maar konden mensen gewoon pinnen. Van der Meide: 'We hebben wel een paar keer een kleine storing gehad, want internet in het park is een lastige kwestie, maar we hebben de problemen snel kunnen oplossen.'

Kosten

Het Bevrijdingsfestival kost ongeveer een miljoen euro. De toegang is gratis, dus Van der Meide moet het hebben van de verkoop in de horecatenten. 'Ik weet nog niet of ik uit de kosten ben', zegt hij. 'Maar ik verwacht niet dat dat een heel groot probleem gaat worden.'

Lees ook:

- Bevrijdingsfestival Groningen: 'Je weet pas wat vrijheid is, als je het niet meer hebt'

- Bevrijdingsfestival is 'feestje van 1 miljoen euro' voor 130.000 bezoekers