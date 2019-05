Rondje Groningen: Zó veel sporen van lachgas vind je op straat

Restanten van glazen en peuken, paardenpoep, hier en daar een plakaat 'vloerpizza' en de geur van opgedroogd bier: niks is de Poelestraat in Groningen 's ochtends vroeg vreemd. Nu komt daar nog iets bij...

1) Lachen, joh

Nee, waarschijnlijk zijn dit geen ballonnen om het weekend te vieren. Er is iets anders. Lachgas is steeds beter verkrijgbaar en steeds populairder in de stad Groningen. En dat is te zien aan de Poelestraat 's ochtends.

2) Zonnepaneelborden

Voor Koningsnacht en Koningsdag deed gemeente Groningen een beroep op borden die door diesel werden aangedreven, omdat ze het altijd moesten doen om het grote publiek door de stad te wijzen. Op Bevrijdingsdag werd wél gekozen voor een milieuvriendelijker alternatief.

3) Een feestje op Podium Noord

Nog even over 5 mei... onze presentator Eric Bats kijkt terug op een lekkere Bevrijdingsdag vanuit Podium Noord.

4) Dit. Is. Lycurgus!

En meer feestgedruis van zondag dat je zeker even moet terugkijken: de strijd die Lycurgus zondag op de valreep de overwinning bezorgde.

5) Kaartverkoop is coming

Genoeg teruggekeken. Vooruit kijken nu! De finale van Game of Thrones zien in de Pathé in Stad? Morgen vanaf 10 uur begint het gevecht voor de troon.

6) Je hebt werkpaarden...

... en siervogels.

7) Tja

De naam zegt het al hè?

8) Chris zet het even in perspectief

Want ja, feitelijk gezien is het wel zo.

De bekerwinst heeft trouwens gevolgen voor de positie van FC Groningen naar de play-offs toe.

9) Te schattig

Teunes Isaac ging op vakantie naar de Molenweg in Groningen om maar één ding te doen: taking pictures of the 'win molen'.

10) Debatteren nieuwe stijl

Dingeman, de vaste scherpe pen in de Trouw, snijdt zomaar twee noordelijke onderwerpen aan in de nieuwste cartoon: de sponsorloop van Kamp Westerbork en windmolenbedreigingen. Ofwel: debatteren nieuwe stijl.

11) De officiële aftermovie

Oké, nog één keer terugblikken dan. De organisatie van het Bevrijdingsfestival maakte deze aftermovie van het evenement in het Stadspark. Wat denk je, zitten er slowmotion beelden in?

12) Tjerk Ridder's Sint Martinus-reportage van start

Weet je nog, Tjerk Ridder? De theatermaker uit Utrecht die met zijn ezel een grote tocht door Europa maakte, en daarbij ook de Martinikerk aandeed? Hij maakte een reportage van zijn tocht. Het eerste deel staat nu online - 21 minuten aan kijkvoer uit sympathiek Frankrijk.

