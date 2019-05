Heb je last van je buren? Er is een website die je kan helpen

De website is sinds dit weekend in de lucht. 'Hij wordt zo veel bekeken dat hij zondag even overbelast was', zegt Michel Vols, hoogleraar Openbare-orderecht. Hij is de bedenker van de site.

Burenruzies

Uit cijfers van het CBS blijkt dat 29 procent van de mensen wel eens last heeft van de buren. Vols is onder meer gespecialiseerd in burenruzies en krijgt geregeld de vraag of hij kan adviseren.

'Het is voor mij helaas niet mogelijk om al die individuele vragen te beantwoorden.'

Adviezen

Zo ontstond het idee voor de website. Als je daar een melding doet van burenoverlast en een aantal kenmerken doorgeeft, rolt er een concreet juridisch advies uit. Sommige onderdelen komen altijd terug. Zoals de mogelijkheid van buurtbemiddeling om de overlast aan te pakken.

In elk advies staan ook de mogelijkheden van de woningverhuurder, een Vereniging van Eigenaren, de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie.

'Het is echt geavanceerd en kwalitatief hoogstaand: er zijn meer dan 600 variaties mogelijk', stelt Laurent Jensma. Hij is docent IT-recht aan de RUG en werkte mee aan de site.

Anoniem

Je blijft overigens anoniem als je een melding doet, benadrukken de makers van de site.