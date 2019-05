'Nederland kan niet meer zonder Europa'

Ze staat vijfde op de kandidatenlijst van GroenLinks, dat in de peilingen op vier zetels staat.

Lage opkomst

De opkomst bij Europese Verkiezingen is steevast laag. De laatste keer - in 2014 - was het 37,3 procent. Maar Europa is van groot belang, stelt Klok.

'Zeker Nederland kan niet meer zonder, als kleine, open economie', zegt ze. 'Het heeft voor heel veel economische groei gezorgd. Er wordt vaak gekeken naar wat we betalen aan Europa, maar kijk ook eens wat het oplevert.'

Duizend miljard euro

Klok werkt bij de Europese Commissie in Brussel voor de afdeling die zich bezighoudt met subsidies.

'Per zeven jaar wordt vastgesteld hoeveel er wordt uitgegeven. Samen gaat het om meer dan duizend miljard euro. De subsidies zijn nuttig. Maar samenwerken en de Europese regelgeving zijn écht belangrijk.'

Roamingkosten

Goed voorbeeld van het werk van de EU volgens Klok is het besluit waardoor je niet meer extra hoeft te betalen voor mobiel internet in het buitenland.

'Als je op de grens van Groningen en Duitsland woont, is het heel vervelend als je steeds roamingkosten moet betalen. De EU heeft ervoor gezorgd dat die kosten er nu niet meer zijn.'

'Of neem het vrije verkeer van arbeid. Wij kunnen overal in Europa gaan werken waar we willen. Ik was laatst in de Drie Gezusters, daar vertelde de barman dat vijfentwintig procent van zijn collega's uit Europese landen kwam: Portugezen, Britten, ze komen overal vandaan. En andersom geldt dat het voor Groningers makkelijk is om bijvoorbeeld in Duitsland te gaan werken.'

'Brussel helemaal geweldig'

Wonen in Brussel noemt ze 'helemaal geweldig'. 'Ik heb vrienden uit Hongarije, Polen, Letland, Portugal. Ik leer veel van ze. Vooral van de mensen uit de Baltische staten hoor ik fascinerende verhalen. Ze zijn echt heel anders opgegroeid dan ik. En we mogen samen werken aan Europese oplossingen.'

