Met spoed gezocht: onderdak voor oldtimer bussen

Het Nationaal Busmuseum (NBM) in Hoogezand is dringend op zoek naar nieuwe stallingsruimte voor zes oude bussen. Die staan nu nog in de voormalige steenfabriek Hijlkema in Delfzijl, maar daar moeten ze weg.

'We hebben eind april een brief gekregen waarin ons de huur wordt opgezegd', vertelt directeur Bart Bekkering. 'De eigenaar heeft het pand verkocht. De nieuwe eigenaar wil ons eruit hebben. We moeten uiterlijk 1 juni de stalling 'bezemschoon' hebben opgeleverd.'

Supermarkt

Die nieuwe eigenaar is Progres RE Invest, een Brabantse projectontwikkelaar. Die wil de steenfabriek slopen en op die plek een supermarkt bouwen. De gemeenteraad van Delfzijl heeft daar een stokje voor gestoken.

De projectontwikkelaar dreigt met een claim van ruim zeven miljoen euro als compensatie. Progres heeft nog steeds plannen voor een supermarkt op die locatie.

Respectvol

Het busmuseum is nu het kind van de rekening, vindt directeur Bekkering. 'Het NBM is altijd respectvol naar anderen toe en daarom wil het NBM ook met respect behandeld worden', stelt hij in een persbericht.

Opzegtermijn

De museumdirecteur is vooral boos over de opzegtermijn, die hij veel te kort vindt. 'De brief is gedateerd op 27 april 2019. We moeten per 1 juni weg zijn. We hebben inmiddels een aangetekende brief teruggestuurd waarin wij aangeven dat we in elk geval de opzegtermijn van twee maanden willen aanhouden. Dus we willen hier tot 1 juli kunnen blijven, als dat nodig is.'

Of de opzegtermijn nu één of twee maanden is, het busmuseum zal hoe dan ook snel een andere stallingsruimte moeten vinden voor de zes oldtimer bussen. In het museum in Hoogezand is geen plaats voor ze. De voertuigen hebben een opknapbeurt nodig, maar daarvoor ontbreekt momenteel het geld.

Oproep

Volgens het museum gaat het om 'unieke en authentieke bussen die niet verloren mogen gaan'. Wie stallingsruimte beschikbaar heeft in Groningen of Noord-Drenthe, kan contact opnemen.

Lees ook:

- Allerlaatste DAM-bus kan lekker verder ronken

- Nationaal Busmuseum aast op de superbus van Ockels