Zon of regen? 5G-internet zit weersverwachting dwars

'Als het gewoon droog is, kun je buitjes of buien op de radar zien', zegt weervrouw Harma Boer. 'Andersom kun je grote stormdepressies niet aan zien komen. De weersverwachting wordt een stuk onbetrouwbaarder.'

'Dat kan verstrekkende gevolgen hebben in bijvoorbeeld Amerika waar ze 'in het seizoen' last van orkanen hebben.'

Het 5G-netwerk zit ongeveer op dezelfde frequentie als waar waterdamp ook zit Harma Boer - weervrouw

Maar hoe kan het dat 5G de weersvoorspelling zo frustreert? 'Er komen steeds meer radiogolven in de atmosfeer', legt Boer uit. 'Het 5G-netwerk zit ongeveer op dezelfde frequentie als waar waterdamp ook zit.'

Of zoals Boers collega Leon Saris van Weerplaza uitlegt in gesprek met het AD: 'Je kunt het vergelijken met een zaklamp. Als deze in het donker schijnt, dan is het licht goed te zien. Als je schijnt in een ruimte waar veel ander licht aanwezig is, dan is het lastiger om de zaklamp te zien.'

Neus om de deur

Ondanks het onheilspellende bericht vindt Boer niet dat het fundament onder haar verwachting is weggeslagen. 'Ik kijk ook nog wel eens met de neus om de deur naar buiten toe. Het weer is buiten en niet in de computer en de weerkaarten. Dat zijn hulpmiddelen. Maar er is meer dan dat.'

