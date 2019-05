Beveiligingsbedrijf verkoopt kaartjes 'asielbus' Ter Apel

Een beveiligingsbedrijf gaat de kaartjes voor de zogenoemde asielbus tussen het asielzoekerscentrum in Ter Apel en het treinstation van Emmen verkopen. De prijs van die kaartjes is nog onbekend.

De kaartjes worden in een kantoor op het terrein van het azc verkocht. Dat gebeurt door beveiligers van een bedrijf dat ook nu al actief is op het azc-terrein.

Begeleiden

De beveiligers gaan asielzoekers die met de bus willen na het kopen van een kaartje richting de bus begeleiden om opstootjes in de bus te voorkomen.

De bus vertrekt vanaf het terrein van het asielzoekerscentrum. Om te voorkomen dat asielzoekers gebruik blijven maken van reguliere lijnbussen is het de bedoeling dat de bus ieder uur gaat rijden, net zo vaak als buslijn 73.

Qbuzz teleurgesteld in COA

Vervoersmaatschappij Qbuzz, die nu nog asielzoekers vervoert met bus 73, heeft het beveiligingsbedrijf bereid gevonden de verkoop uit te voeren. Woordvoerder Michel van der Mark zegt teleurgesteld te zijn in het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), dat dat eerder zei te willen organiseren.

Teleurstellend dat wij deze stap moeten zetten. Het COA heeft niks meer gedaan Michel van der Mark - Qbuzz

'Het is teleurstellend dat wij nu ook deze stap moeten zetten. Het COA heeft niets meer gedaan dan het beschikbaar stellen van een ruimte om de kaartjes te verkopen en het doorverwijzen naar dit beveiligingsbedrijf', zegt Van der Mark. Qbuzz zegt het beveiligingsbedrijf niet zelf te gaan betalen: 'We organiseren het wel, maar de extra kosten zijn voor rekening van het ministerie.'

Het COA zegt in een reactie 'niet voor niets uitgekomen te zijn' op beveiligingsbedrijf Trigion, dat de kaartverkoop gaat organiseren. 'Dat bedrijf heeft al een rol op het azc', zegt een woordvoerder.

'Het COA heeft vanuit de aard van de organisatie meegedacht over een oplossing', zegt een woordvoerder. 'Het is jammer dat Qbuzz teleurgesteld is over onze rol, maar er is nu kennelijk wel een oplossing waar we mee verder kunnen.'

Bus rijdt nog niet

De bus wordt gereden door Drenthe Tours. Wanneer de bus daadwerkelijk rijdt, weet woordvoerder Van der Mark van Qbuzz nog altijd niet. 'Daar hopen we deze week duidelijkheid over te krijgen, het gaat wat langzamer dan we zouden willen.'

