Plan om bushaltes uit dorp te halen 'te gek voor woorden'

De PvdA en de Seniorenpartij Delfzijl zijn stomverbaasd over de plannen om de bushaltes in het centrum van Holwierde te verplaatsen naar de rand van het dorp.

De partijen hebben hier maandag schriftelijke vragen over gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Delfzijl.

Andere route

Het OV-bureau Groningen Drenthe wil lijn 41 van Delfzijl naar Uithuizen (en vice versa) vanaf volgend jaar doortrekken naar de Eemshaven. Om de aansluiting op de trein in Appingedam en Uithuizen te kunnen halen, zou de bus niet meer door Holwierde kunnen rijden.

Onder inwoners van Holwierde heerst grote onvrede hierover. Op een poll van Dorpsbelangen De Drie Maren in Holwierde is ruim tweehonderd keer gestemd. Maar liefst 97% wil de bushaltes behouden.

'Te gek voor woorden'

PvdA-raadslid Janny Volmer wil dat de gemeente bij het OV-bureau aandringt op het behoud van de haltes:

'Het is te gek voor woorden. We investeren veel geld in de leefbaarheid van de dorpen. Dan moeten de elementaire voorzieningen, zoals het openbaar vervoer, absoluut behouden blijven.'

Route handhaven

Jan Ottens van de Seniorenpartij in Delfzijl is van mening dat een deel van het dorp niet meer goed bereikbaar is, als lijn 41 straks via een andere route gaat rijden. Hij wil dat het gemeentebestuur alles in het werk stelt om de huidige route te handhaven.

Het college hoopt binnen twee weken antwoord te kunnen geven op de vragen. Het OV-bureau liet eerder al weten dat de plannen niet in beton zijn gegoten en hier nog over in gesprek te willen gaan met de gemeente Delfzijl.

Lees ook:

- OV-bureau wil bushaltes uit dorp halen, Holwierde is fel tegen