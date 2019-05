Rabenhaupt voor eventjes terug in het provinciehuis

Acteurs voor de film in het provinciehuis in Stad (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

Bijzonder bezoek maandagmiddag in de GS-zaal van het provinciehuis in Stad. Carl von Rabenhaupt was voor even terug om zijn heroïsche daden uit 1672 vast te leggen op film.

Diverse acteurs in ouderwetse kledij spelen een scene na uit de tijd dat Rabenhaupt in Groningen was. 'We maken een historische film op zeer historische grond', zegt filmmaker Tim Smit van Stichting Vestingdagen Noord Nederland.

Rabenhaupt kwam voor 'duizenden rijksdaalders' naar de stad om deze te verdedigen tegen Bommen Berend. 'Eigenlijk was hij al met pensioen', zegt Smit. 'Maar voor dit vorstelijk salaris kwam hij nog graag zijn kunstje overdoen.'

Trots en cachet

De film is onderdeel van een promotiecampagne van Stichting Vestingdagen Noord Nederland. 'We geven een stukje trots en cachet terug aan de Groningers van nu. We mogen onszelf best een beetje meer op de borst slaan.'

Smit hoopt binnenkort met een teaser te komen 'om mensen een beetje wakker te maken'. Over pakweg een maand moet de film klaar zijn. Wie denkt dat hierin volop wordt gevochten, komt bedrogen uit. De focus ligt op de rol van de edelen uit Rabenhaupts tijd.

Lees ook:

- Spektakel: Groningen wordt ontzet op t Zuderdaip

- Groningens Ontzet wordt opgefrist