Groningse verdachte van voorbereiden terreuraanslag blijft in voorarrest

S. woonde in de Groningse wijk Beijum, maar werd in februari in De Lutte in Overijssel aangehouden. In zijn huis trof de politie onder meer een kinderrugzak aan met daarin een pistool van het merk FN, model High Power 35, een gevulde patroonhouder en een doos met losse munitie.

Ook werd een grote hoeveelheid islamitische geschriften gevonden, waaronder IS-propaganda. Hem wordt behalve het voorbereiden van een terroristische aanslag ook het bezit van een wapen uit terroristisch oogmerk ten laste gelegd. Hij zou ook een IS-strijder hebben helpen uitreizen naar Syrië.

Verdachte ontkent

Zijn advocaat Claudia van Oort laat weten dat haar cliënt alles ontkent. 'Hij had inderdaad propragandamateriaal in huis, maar ook veel gematigde geschriften die juist tégen de Jihad pleiten.'

'Het feit dat S.van alles leest, kan niet leiden tot de conclusie dat hij zelf een radicaal persoon is. Nergens is gebleken dat hij ooit contact heeft gehad met IS en hij neemt afstand van het IS-gedachtengoed.'

'Geen bewijs'

Ook wordt volgens haar nergens duidelijk wie de IS-strijder zou zijn die hij het land uit zou hebben geholpen.

'Het is niet iemand die ergens op een lijst staat. Er is eigenlijk nergens bewijs voor. Ik denk dat het OM nog hard aan het werk moet om bewijs te verzamelen. Dat mijn cliënt in hechtenis moet blijven is omdat de verdenking zo zwaar is dat de lat niet hoog ligt voor verlenging van het voorarrest.'

Binnen drie maanden wordt de zaak voortgezet

