Lopend Vuur: Het Wilhelmus moet plaatsmaken voor een nieuw volkslied

In het Dagblad van het Noorden pleitte oud-hoofdredacteur Rimmer Mulder van de Leeuwarder Courant afgelopen weekend voor een nieuw volkslied.

Grootsheid en schoonheid van een land

Volgens Mulder is er waarschijnlijk geen land met zo'n vreemd volkslied als Nederland. De tekst bestaat uit bespiegelingen van een dichter op het leven van Willem van Oranje, met woorden als 'ben ik van Duitsen bloed'.

Mulder schrijft in de krant dat nationale hymnes meestal een algemeen karakter hebben en gaan over de grootsheid of schoonheid van een land of liefde voor land en bevolking.

Hij pleit voor een tekst die beter aansluit bij het Nederland van nu in plaats van het uit vijftien coupletten bestaande Wilhelmus. Een tekst die we ook goed kunnen meezingen en die we begrijpen. Wat is jouw mening hierover?

