RUG pakt intimidatie aan met 'verklaring over sociale veiligheid'

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) werkt aan een verklaring over sociale veiligheid, waarin 'zero tolerance' wordt aangekondigd jegens alle vormen van intimidatie.

Dat zegt de RUG in een reactie op twee landelijke onderzoeken die maandag verschenen. Daaruit blijkt dat vier op de tien medewerkers van Nederlandse universiteiten te maken hebben met pesten, machtsmisbruik, vernederen, het achterhouden van informatie of seksuele intimidatie door leidinggevenden.

Eigen onderzoek

'Wij hebben eerder al een eigen medewerkersonderzoek gedaan. Daar komen niet zulke hoge aantallen uit, maar er zitten wel signalen in', zegt woordvoerder Jorien Bakker van de RUG. 'Wij nemen die signalen heel serieus, want we willen een veilige omgeving creëren voor medewerkers en studenten.'

Volgens Bakker is een van de oorzaken dat vrouwen op hogere posities ondervertegenwoordigd zijn. 'Als je in de minderheid bent, is het moeilijker om ergens tegenin te gaan. Op universiteiten heb je te maken met hiërarchie. Mensen hebben lang gestudeerd en komen dan op bepaalde posities. Hoe verder je komt, hoe meer mannen er zijn. Van de studenten is 51 procent vrouw, maar van de hoogleraren is maar 21 procent vrouw. Bij de RUG werken we er hard aan om dit gelijk te trekken, want we laten zo ook veel talent onbenut.'

Vertrouwenspersoon

De RUG heeft een vertrouwenspersoon waar medewerkers terecht kunnen met hun verhaal. 'Als iemand over de schreef gaat, gaan we zeker kijken wat daar tegen te doen is', besluit woordvoerder Bakker.