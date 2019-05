Hoe zien we in het Noorden dat het slecht gaat met planten en dieren?

Ook in Noord-Nederland zien we dat planten- en diersoorten in snel tempo afnemen. 'Het gaat niet meer alleen om de amazone waar oerwoud verdwijnt of de panda die zijn leefgebied verliest.'

Dat zegt bioloog Casper van der Kooi van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Uitsterven

Maandag verscheen een rapport over biodiversiteit, waaruit blijkt dat de komende decennia één op de acht miljoen planten- en diersoorten dreigt uit te sterven. Daardoor wordt het menselijk leven bedreigd en komen vrede en veiligheid op het spel te staan, waarschuwen de onderzoekers van IPBES, een organisatie die aan de Verenigde Naties is verbonden.

Cirkeltje

'Hier in het Noorden zien we het als we naar de weilanden kijken. Er staat vaak geen paardenbloem meer in de wei. Daardoor zijn er ook minder insecten en de weidevogels die daarvan afhankelijk zijn, zien we dus ook minder', zegt Van der Kooi.

Geld

Volgens de bioloog gaan we dit merken in onze portemonnee. In Latijns-Amerika, waar veel van onze koffie vandaan komt, zijn ook minder insecten. De opbrengsten van koffieplantages dalen, waardoor koffie uiteindelijk duurder zal worden.'

Vrede en veiligheid

'Klimaatverandering zorgt er verder voor dat in bepaalde delen van de wereld niet meer geleefd kan worden. Daardoor komen vluchtelingenstromen op gang en dat leidt tot politieke problemen. Op die manier worden vrede en veiligheid bedreigd', legt Van der Kooi uit.

Oplossing

'Natuurlijk kan de natuur zich aanpassen', bevestigt de bioloog. 'Dat is in het verleden vaak gebeurd, maar dit gaat veel sneller dan in een normaal ecosysteem. En dat is duidelijk te koppelen aan het feit dat wij bossen weghalen, polderen en bijvoorbeeld het waterniveau verlagen. Er is niet één oorzaak; het zijn een heleboel dingen tegelijk.'

Van der Kooi denkt niet dat dit eenvoudig op te lossen is. 'Duidelijk is wel dat de natuur dit niet zelf kan. De oplossing zal bij de mens vandaan moeten komen: de politiek maar ook bij jou en mij.'

