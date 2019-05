Inkomensongelijkheid in Groningen: 'Steeds meer arme werkenden bij Voedselbank'

Al jaren behoort Groningen tot de steden met de grootste ongelijkheid onder inkomens, wijzen cijfers van het CBS uit. Maar wat merken we daar in Stad nou van? 'Het wordt steeds duurder om te eten en drinken.'

Het inkomensverschil wordt voornamelijk verklaard door de aanwezigheid van veel studenten met weinig inkomen, en mensen met een uitkering. Mar dat beschrijft nog niet hoe de situatie voor armere mensen is.

De kosten stijgen harder

Patrick Poelma, coördinator van Stichting Leergeld in Groningen, ziet in zijn omgeving een steeds grotere tweedeling ontstaan tussen rijk en arm. Poelma krijgt in zijn werk veel te maken met armoede in gezinnen. Ook geeft hij trainingen over armoede.

'De kosten van het levensonderhoud gaan omhoog. Het wordt bijvoorbeeld steeds duurder om heel simpel je eten en drinken te kunnen bekostigen, en ook de zorg wordt steeds duurder.' Volgens Poelma wordt de stijging van deze kosten onvoldoende gecompenseerd.

'Enerzijds zie je dat het besteedbaar inkomens van mensen toeneemt. Maar de kosten stijgen harder. Als je een hoog inkomen hebt dan merk je daar niet zoveel van, maar met een laag inkomen wel.'

Meer werkenden komen bij voedselbank

Volgens Poelma neemt het aantal aanmeldingen bij Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en andere organisaties die zich met armoede bezighouden toe. Zo ook bij de Voedselbank in Stad, waar op dit moment zo'n 850 huishoudens van afhankelijk zijn.

'Steeds vaker zien we mensen die gewoon werken bij ons langskomen,' herkent Ulfert Molenhuis, voorzitter van de Voedselbank Groningen. Het is iets dat hem zorgen baart.

De kosten van armere werkenden loopt zo op, dat het leefgeld onder de 50 euro per week ligt Ulfert Molenhuis - Voedselbank Groningen

'Je mag naar de voedselbank toekomen als jouw weekgeld minder is dan 50 euro per week.' Dat is dan alles wat je maandelijks na aftrek van alle vaste lasten overhoud om van te kunnen leven. 'Dat kunnen mensen in de schuldsanering zijn. Maar steeds meer zijn dat mensen die net te veel verdienen om geen huurtoeslag en zorgtoeslag meer te krijgen.'

Volgens Molenhuis zijn dit grote extra lasten voor de wat armere werkenden. 'De kosten van deze groep werkenden loopt dan zo op, dat ook bij hen het leefgeld onder de 50 euro per week komt te liggen, en ze dus bij de voedselbank aankloppen.'

'Te weinig bedrijven met productiewerk'

Molenhuis maakt zich zorgen dat het aantal mensen dat afhankelijk is van de voedselbank groeit, terwijl de economie aantrekt. De bevolkingssamenstelling van Stad heeft daar volgens hem grote invloed op, net als dat de stad veel dienstverlenende organisaties herbergt.

'Hier heb je de RUG, de Hanzehogeschool, DUO enzovoorts. Dit zit allemaal in de dienstensector. Er zijn weinig bedrijven in de stad met productiewerk, weinig bedrijven ook met lageropgeleiden in dienst. Door het leenstelsel zie je dat studenten naast het studeren steeds meer baantjes hebben, waarmee ze de lager opgeleiden uit de markt drukken, zoals bijvoorbeeld de schoonmaak.'

Daarom moet de overheid er volgens Molenhuis voor blijven zorgen dat er werk blijft voor lageropgeleiden.

