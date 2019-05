Game of Thrones kijken in de bios in Groningen? Nog niet alles is uitverkocht!

Groningers die een kaartje probeerden te bemachtigen om de allerlaatste aflevering van Game of Thrones in de bioscoop te zien, visten vaak achter het net. De site van Pathé bezweek onder de belangstelling.

'Tienduizenden klanten proberen nu tickets te bestellen voor Game of Thrones. Daar heeft onze site het een beetje moeilijk mee.' Dat schrijft bioscoopketen Pathé op haar Twitteraccount net na tien uur.

Tickets scoren

De Pathé in Groningen is één van de zeven filialen waarin de finale op 20 mei gratis te zien is voor Ziggo-klanten. Wie er belangstelling voor had, moest dat voor 5 mei aangeven. Vanaf 10 uur vanochtend zouden de belangstellenden dan digitaal tickets moeten kunnen scoren.

Dat liep voor veel mensen in de praktijk anders.

Vanaf ongeveer 11.00 uur laat Pathé een bericht zien dat de tickets in Groningen zijn uitverkocht.

Update: nog niet alle kaarten weg

Toch zijn nog niet alle kaartjes uitverkocht. De helft van de kaarten was gereserveerd voor Ziggo-klanten, maar de andere helft voor kaarthouders van de Pathé. Vrijdag om 10 uur zijn zij aan de beurt. Het tijdstip wordt via de mail aan de kaarthouders verstuurd. De keten verwacht dat ook deze kaarten binnen enkele minuten weg zijn.

Allerlaatste aflevering

Het is niet de eerste keer dat een aflevering van Game of Thrones in de bioscoop wordt vertoond. In het najaar van 2017 was de laatste aflevering van het vorige seizoen te zien. Ook toen vlogen de kaartjes de deur uit. Nu gaat het om de allerlaatste aflevering van de hele serie.

