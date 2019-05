Schiermonnikoog heeft eigen zuivelcoöperatie

Volgende stap

De oprichting van 'Zuivelcoöperatie Schiermonnikoog' is een volgende stap in het project van de boeren om hun veestapel met minimaal 35 procent in te krimpen. Dat is nodig, omdat de koeien nu te veel stikstof produceren en dat is schadelijk voor de kwetsbare natuur op Schiermonnikoog.

Inkomsten op peil houden

Met de veestapel die ze overhouden, willen de boeren kaas gaan maken in een eigen zuivelfabriek die op het eiland moet komen. Door zelf kaas te maken en te vermarkten, denken ze hun inkomsten na de inkrimping op peil te kunnen houden.

Subsidie

Het fabriekje wordt gevestigd bij een van de vijf melkveehouders die zich daarvoor hebben aangemeld. Onderzoek moet uitwijzen wat de meeste geschikte locatie is. Ondertussen proberen de boeren de financiering rond te krijgen, onder meer door een beroep te doen op verschillende subsidieregelingen.

Vaste wal

De melkveehouders willen al kaas gaan maken voordat de fabriek klaar is. Met financiële steun van de provincie Friesland is er een professionele kaasmaker aangesteld, die gaat onderzoeken bij welke kaasfabriek aan vaste wal alvast kan worden begonnen met het produceren van kaas van Schiermonnikoog. Ook onderzoekt hij welke soort kaas er het best gemaakt kan worden.

Als alles meezit zou eind dit jaar of begin volgend jaar de eerste kaas van Schiermonnikoog klaar kunnen zijn.

Lees ook:

- Geen geld, maar wel steun uit Den Haag voor boeren Schiermonnikoog

- Boeren op Schier staan koeien af in ruil voor zuivelfabriek