Riek doet vier weken lang een 'rondje Duitsland' in haar scootmobiel

Riek Vlieg uit Tynaarlo is begonnen aan een bijzondere reis. Ze rijdt in het scootmobiel via onze provincie naar Duitsland om geld op te halen voor arme en zwakkere ouderen.

Maandag vertrok Riek vanuit haar woonplaats. Een dag later is ze te vinden in de Havenstaat in Noordbroek.

Verslaggever Ronald Niemeijer zoekt Riek op in Noordbroek



'Ik bak al vijf jaar lang koekjes voor mensen die niks hebben en brei dekens', vertelt ze daar. 'Met kerst was ik een opvanghuis voor sociaal zwakkere vrouwen. Daar lagen mensen voor de kachel te drogen ze de straat weer opgingen.'

Theehuis

Met haar tocht, die uiteindelijk via Enschede weer naar haar eigen dorp leidt, hoopt ze twee panden te krijgen. Eentje in Nederland en eentje in Duitsland. 'Een huis waar je een vakantiehuis of een theehuis van zou kunnen maken. Het mooiste zou zijn dat er acht mensen komen te werken in beide huizen. Mensen die nooit een kans hebben gehad op de arbeidsmarkt.'

Riek vervolgt haar weg deze week via Winschoten en Bad Nieuweschans naar de Duitse grens bij Leer. In totaal verwacht ze dat haar reis vier weken duurt.