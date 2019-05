Meisje (15) slachtoffer van zedendelict op Bevrijdingsfestival

De politie is op zoek naar een jongen die een 15-jarig meisje lastigviel op het Bevrijdingsfestival in het Stadspark in Groningen zondag. Volgens de politie beging hij een 'zedendelict'.

Het meisje voelde zich niet niet lekker en zat rond half elf in de avond aan de rand van de drafbaan. Een jongen die ze niet kende, kwam naar haar toe en ontfermde zich over haar. Samen verlieten de drafbaan via de Concourslaan. Even later gebeurde het. De politie wil niet zeggen wat er is gebeurd.

De verdachte is lichtgetint, sprak met buitenlandse tongval en ongeveer 1.70 meter lang. Hij had donkere wenkbrauwen en droeg donkere kleding.

Mogelijke getuigen

De politie is nog op zoek naar een stel dat de twee heeft zien lopen over de Concourslaan. De vrouw vroeg aan het meisje of alles in orde was. Het meisje reageerde niet. De jongen zei dat alles oké was. Het stel sliep vervolgens linksaf een ander pad op. Deze vrouwelijke getuige was een stuk langer dan de man van het stel. Ze droeg een bril.