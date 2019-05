Cel- en werkstraf geëist voor beroven bejaarde vrouw

De straatroof vond plaats op 27 oktober vorig jaar.

Hoogbejaard slachtoffer

De bejaarde vrouw werd op die dag bij een supermarkt in de wijk Helpman beroofd van haar portemonnee. Die lag in het mandje van haar rollator. Bij de beroving kwam de hoogbejaarde vrouw ten val.

De officier vindt bewezen dat de man de vrouw een 'duw' heeft gegeven. 'Om makkelijker bij de portemonnee te kunnen komen.' De vrouw hield aan de val geen letsel over, maar de dief was verdwenen. De buit bedroeg twintig euro.

Verzonnen woninginbraak

De politie kwam de verdachte op het spoor nadat de man zelf naar het politiebureau stapte om te vertellen dat hij een woninginbraak had gepleegd. Bij die inbraak zou een wapen zijn gestolen. Dat de man de inbraak verzonnen had, werd later pas duidelijk.

De politie besloot in verband met dat 'gestolen' wapen in het huis van de man te kijken. Daar vonden ze de portemonnee van de oude dame. Uiteindelijk kwam de aap uit de mouw: de man wilde zijn gokverslaving verhullen voor zijn ouders.

'Makkelijker om een oude vrouw te bestelen'

Eerder had de man bekend dat het voor hem makkelijker was om een oude vrouw te bestelen. Hij had haar niet geduwd, zei hij tegen de rechters. Wel had hij de roof gepland. Hij had de vrouw kort voor de diefstal zien staan met haar rollator. 'Geen impulsieve actie maar gepland', concludeerde zei de officier.

Gokverslaving

Volgens deskundigen is de (net volwassen) man jong in zijn doen en laten. De officier vindt dat de man volgens het jeugdstrafrecht moet worden bestraft. Hij moet zich door reclassering laten begeleiden en aan zijn gokverslaving werken. Zijn geldzaken dient hij uit handen te geven aan een van zijn ouders.

De raadsman van de verdachte zei dat de officier met haar eis veel te hoog in de boom zat. 'Er was geen opzet in geweld. Mijn cliënt heeft de vrouw niet geduwd. Dan blijft er de diefstal van een portemonnee over.' Hij pleitte voor een voorwaardelijke celstraf van maximaal twee maanden.

Emotieloos

De jongeman oogde volgens rechters leeg en emotieloos tijdens de zitting. 'Wat zijn jouw dromen?', vroeg de rechter aan de man. 'Toch huisje, boompje, beestje', was daarop zijn antwoord.

De rechter doet over twee weken uitspraak.

