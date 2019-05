Nationaal Programma Groningen deelt eerste subsidies uit; hier gaan de miljoenen naartoe

Diverse gemeenten in onze provincie hebben bekendgemaakt voor welke projecten zij subsidie ontvangen van het Nationaal Programma Groningen. Het rijk stelt in totaal 1,15 miljard euro beschikbaar, als compensatie voor de gevolgen van gaswinning.

Gemeenten konden de afgelopen maanden projecten indienen voor de subsidie. Daar zijn nu de eerste projecten uit gekozen.

Geld voor projecten in Delfzijl

Een Multifunctioneel Centrum voor Spijk, een nieuwe tuin bij het MuzeeAquarium in Delfzijl en een nieuw dorpsplein voor Woldendorp zijn de eerste projecten in de gemeente Delfzijl die een financiële injectie krijgen. Het gaat in eerste instantie om negen projecten waar in totaal 2,7 miljoen euro naartoe gaat.

Spijk krijgt het grootste bedrag: ruim 526.000 euro. Het dorp wil de voormalige gereformeerde kerk en het kerkelijk verenigingsgebouw verbouwen tot multifunctioneel centrum (MFC Spijk). De gebouwen worden geïsoleerd, krijgen warmtepompen en worden voorzien van led-verlichting.

Blij

Ook wordt de verkeersveiligheid van Borgsweer, Termunten en Termunterzijl verbeterd. Dat plan komt van de inwoners zelf. De bijdrage aan dit project is ruim 465.000 euro. Daarnaast gaat geld uit het Nationaal Programma naar een nieuw dorpsplein in Woldendorp en de aanleg van een tuin rond het MuzeeAquarium in Delfzijl.

Burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl is blij met de injecties uit het Programma. 'De projecten die geld krijgen, komen voort uit initiatieven van onze inwoners. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in onze gemeente.'

Dorpsvereniging Hellum

In Hellum maakte wethouder Anja Woortman van de gemeente Midden-Groningen dinsdagmiddag bekend dat de dorpsvereniging Hellum 125.000 euro ontvangt vanuit het Nationaal Programma Groningen. Het is het enige project in die gemeente dat in deze subsidieronde ontvangt.

Het geld wordt besteed aan het herstel en behoud van kademuur Haansvaart. Ook wordt er een ontmoetingsplek in het dorp een wandelroute langs de Haansvaart gerealiseerd. Woortman is er blij mee. 'De restauratie kan beginnen en de ontmoetingsplek en wandelroute dragen bij aan de leefbaarheid in het dorp en de verbinding met het Schildmeergebied', stelt ze.

Projecten gemeente Loppersum

In de gemeente Loppersum zijn er drie projecten die een geldbedrag tegemoet kunnen zien. Het grootste bedrag, een half miljoen euro, komt ten goede aan de herinrichting van de Hoofdstraat in 't Zandt. Hierbij werkt de gemeente samen met de inwoners van het dorp.

Voor het versterken van woningen gaat er ook geld naar het dorp Loppersum zelf. Vanuit het Nationaal Programma is er 375.000 euro beschikbaar gekomen om diverse huizen te vernieuwen, verduurzamen en te verbeteren.

Tot slot komt er in diezelfde gemeente 150.000 euro beschikbaar om het complex van Steenfabriek Rusthoven in Wirdum weer wat toegankelijker te maken. Daar gaat Het Groninger Landschap zich mee bezighouden.

Volgende subsidieronde

In juni en oktober volgen nog twee ronden voor gemeenten om met inwoners, bedrijven en organisaties subsidie aan te vragen voor leefbaarheidsprojecten.

