Mogen boeren in Bedum hun karakteristieke schuren slopen?

De gemeente Het Hogeland vindt het onzin om boeren te dwingen een bed & breakfast, of café-restaurant in een bouwvallige schuur te beginnen alleen maar om die schuur te behouden.

Dat werd dinsdag duidelijk tijdens een rechtszaak bij de Raad van State.

Blokkade van sloopmogelijkheden

Daar vroegen Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Groningen om een onmiddellijke blokkade van de sloopmogelijkheden van karakteristieke schuren in de voormalige gemeente Bedum.

Het provinciebestuur is het niet eens met fusiegemeente Het Hogeland, die in een nieuw bestemmingsplan voor Bedum boeren een ruime mogelijkheid biedt oude karakteristieke, maar bouwvallige schuren te slopen en te vervangen door nieuwbouw.

Volgens Groningen is het plan in strijd met de Provinciale Verordening. Die eist dat bijvoorbeeld door aardbevingen beschadigde cultuur-historisch waardevolle schuren moeten worden opgelapt en desnoods voor andere activiteiten worden gebruikt, zoals een B&B, horeca, of zelfs een kerk.

Niets opdringen

De gemeente Het Hogeland vindt dat de boer geheel zelf moet bepalen, of hij de schuur door een nieuwe wil vervangen. 'Wij willen de boer niets opdringen dat hij zelf niet wil. Als een Groningse boer zegt: 'Dat wil ik niet', dan wil hij dat niet.'

De provinciewoordvoerder zei tijdens de rechtszaak in Den Haag dat de gemeente dan toch met de boer om tafel moet gaan zitten om hem over te halen de schuur te laten staan en er iets anders in te beginnen. Hij kan dan elders op zijn erf een nieuwe agrarische schuur bouwen.

Oude boerderij nu een kerk

'In een andere gemeente wilde een boer ook slopen, maar na overleg kwam er iets uit dat we geen van allen van te voren hadden gedacht: Zijn oude schuur wordt nu als kerk gebruikt. Wij willen boeren echt niet in de hoek drukken. Maar we vinden dat de gemeente zich veel meer moet inspannen om de schuren te behouden. Want als hij is gesloopt, is hij weg en komt ie nooit meer terug,' aldus de provinciewoordvoerder.

Specifiek ging de zaak over elf karakteristieke schuren in Bedum.

Provincie maakte fout in Eemsmond

De gemeentewoordvoerder wees er opdat Groningen een zelfde plan in Eemsmond wel heeft geaccepteerd. Daar staan 157 schuren die gesloopt kunnen worden als de boer dat bedrijfstechnisch beter uitkomt.

De provinciewoordvoerder erkende dat daar een fout is gemaakt. 'Dat betekent niet dat we die fout hoeven te herhalen.' Rechter en staatsraad Jaap Hoekstra gaat de komende twee weken bekijken of het bestemmingsplan al dan niet in de ijskast moet.

Later dit jaar volgt dan de bodemzaak en een einduitspraak.