'Gemeentenaam Eemsdelta klopt niet'

De naam van de gemeente Eemsdelta is feitelijk onjuist. Delfzijl, Appingedam en Loppersum zijn 'een beetje dom' geweest door deze naam te kiezen voor de fusiegemeente die per 1 januari 2021 ontstaat.

Dat zegt Carla Alma, die twee weken geleden afzwaaide als bestuurder van waterschap Noorderzijlvest. Alma is opgeleid tot geograaf.

'Een delta is een rivier die zich in de buurt van de zee splitst in diverse stromen, zoals de Rijn', zegt ze. 'Maar de Eems heeft helemaal geen delta, het is een getijdenrivier: het zoute water komt met eb en vloed nog een eind de rivier op. Er vormt zich een soort zakachtig aanhangsel en dat noem je een estuarium. Dat is bij ons de Dollard. De naam Eemsdelta klopt dus niet, het is een gotspe'.

Eemsmond

Maar hoe zou de gemeente dan moeten heten? Gemeente Eemsestuarium? 'Dat bekt natuurlijk niet', zegt Alma. 'Eemsmond zou een correcte naam zijn'.

Die naam is niet aantrekkelijk omdat er tot voor kort al een gemeente was die zo heette, tot die opging in de fusiegemeente Het Hogeland.

Steun

De naam Eemsdelta mag dan niet kloppen, het was wel de naam die veruit de meeste steun kreeg toen er gekozen moest worden. De alternatieve namen Fivelgo en Marenland kregen veel minder stemmen.

'Geen partij'

Vindt Alma dat de naam heroverwogen moet worden? 'Men mag doen met mijn opmerking wat men wil, maar ik ga daar geen actie op ondernemen. Ik ben geen partij in deze.'

