Explosie bij stroomstoring: Elektriciteit is weer terug (update)

De oorzaak van de storing is volgens de brandweer een explosie in een hoogspanningsstation van Tennet bij Ranum, vlak bij Winsum. Rond 17.20 uur was er een luide knal te horen en was er rook te zien. Een uur later was de storing weer opgelost.

In het station wordt stroom vanaf hoogspanningsmasten verdeeld naar kleinere elektriciteitshuisjes.

Stroomdip

Ook in de wijdere omgeving was de storing merkbaar. Zo deden de stoplichten in de stad Groningen het tijdelijk niet. Dat kwam door een 'stroomdip'. Die herstelde zich overigens al weer snel.

Meerdere supermarkten in het noordwesten van de provincie besloten de deuren te sluiten vanwege de storing. Onder meer bij de Plus in Bedum gingen de deuren weer open toen de stroom terug was.

Geen treinen

Vanaf 18.45 uur rijden de treinen tussen Groningen en Delfzijl en Groningen en de Eemshaven weer volgens dienstregeling. Arriva zette tijdelijk bussen in. Voor de treinen van NS had de stroomstoring geen gevolgen.