Nieuw wandelpad en versterkte kade: Hellumers zijn blij met subsidie uit NPG-pot

'Heel blij. Dat had ik echt niet verwacht'. Henk de Haan is, behalve naamgenoot van de oud-voetballer, voorzitter van Dorpsbelangen Hellum. 'We praten over best veel geld, 125.000 euro. Dat heb je normaal gesproken niet zomaar bij elkaar.'

Die 125.000 is een subsidie uit het Nationaal Programma Groningen. Met het geld wil Hellum een kade versterken en een wandelpad aanleggen richting het Schildmeer.

3,5 kilometer naar het Schildmeer

'Er moet nog wel even wat gebeuren', realiseert De Haan zich. 'Het wandelpad langs de Haansvaart moet nog aangelegd worden en er moeten bruggetjes gebouwd worden om rechtstreeks 3,5 kilometer naar het Schildmeer te kunnen lopen.'

De Haan is blij als er straks weer een verbinding is met het Schildmeer. 'Zoals het vroeger met de boot ging', weet hij. 'Straks kunnen we er rechtstreeks naartoe lopen. Het geeft het gevoel van vroeger terug.'

Straks moet je langs de Haansvaart in Hellum naar het Schildmeer kunnen lopen (Foto: Google Street View)



Woonboten

Want hoewel de Haansvaart nu rustig kabbelt, was het er vroeger veel drukker, weet De Haan. 'Hoewel het ook voor mijn tijd was', lacht hij, 'lagen hier vroeger de nodige boten te lossen en lagen er woonboten waarin mensen woonden.'

Meer plannen

Wethouder Anja Woortman (PvdA) weet dat er in haar gemeente, Midden-Groningen, meer plannen zijn ingediend die graag subsidie ontvangen. 'En we gaan nog meer plannen indienen.' Welke plannen dat zijn, wil Woortman niet zeggen.

Druppel op gloeiende plaat

Het geld uit het Nationaal Programma Groningen is bedoeld om de gevolgen van aardbevingen te compenseren. Dat de versterking van een kade en het aanleggen van een wandelpad een druppel op de gloeiende plaat lijkt, kan Woortman zich wel voorstellen.

'Als je kijkt naar de ellende die mensen door de aardbevingen hebben, snap ik dat je dat zo stelt', zegt de wethouder. 'Tegelijk is het geld voor het toekomstperspectief van Groningen. Het is goed dat dorpen meedenken over initiatieven. Dit project is daar een mooi voorbeeld van: het versterkt het toerisme en daarmee heeft het niet alleen in Hellum effect, maar in het hele gebied. Dat is positief.'

Lees ook:

- Nationaal Programma Groningen deelt eerste subsidies uit; hier gaan de miljoenen naartoe