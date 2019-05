Veelplegersstraf dreigt voor parfumdief uit Stad

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag in de rechtbank een opname in een inrichting voor veelplegers geëist tegen een 32-jarige man uit Groningen. 'En wel voor de duur van twee jaar', zei de officier van justitie.

Om zijn drugsverslaving te bekostigen greep de man op 27 januari van dit jaar bij twee drogisterijen aan de Herestraat en de Vismarkt in Groningen flessen parfum uit de schappen, zonder te betalen.

'Goedkope troep'

Hij nam als eerste een fles parfum mee uit de drogist aan de Vismarkt en ging daarmee meteen naar zijn drugsdealer. 'Die vond het maar goedkope troep, hij wilde er niets voor geven', opperde de verslaafde man op zitting. Vervolgens ging hij naar de drogist aan de Herestraat, waar hij met een duurdere parfum in zijn jaszak werd verrast door een loeiende alarmpoort.

De stelende man werd in beide winkels op camerabeelden vastgelegd. Eenmaal opgepakt bleek dat de man eerder een winkelverbod opgelegd had gekregen voor de drogist aan de Vismarkt.

Verslavingsklinieken

Hij is eerder tot de maatregel 'inrichting voor veelplegers' veroordeeld en doorliep al zonder succes drie opnames in verslavingsklinieken. Reclassering zit behoorlijk in de maag met de man. Er werd zelfs huisvesting voor hem geregeld in Leeuwarden, om te voorkomen dat hij weer zou stelen in Stad.

Ondanks alle goede bedoelingen kwam de man toch weer in de verleiding om opnieuw het dievenpad te volgen. 'Hij houdt zich gewoon niet aan de regels', zei een deskundige van de reclassering tegen de rechters.

Stok achter de deur

'Mij rest niets anders dan dat de maatschappij wordt beschermd tegen deze man', zei de officier. De geboren Delfzijlster had uit een eerder voorwaardelijk opgelegde straf nog acht weken cel op de plank liggen. 'Die straf hou ik graag als extra stok achter de deur, voor ná de opname in de inrichting', zei de officier.

De uitspraak in deze zaak is over twee weken.