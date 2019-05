Wat wordt de lokale omroep van Het Hogeland?

In Het Hogeland zijn twee nieuwsorganisaties in de race om de lokale omroep van de gemeente te worden. Het gaat om RTVi Het Hogeland en de Stichting Lokale Zender Het Hogeland.

De gemeenteraad, die hier woensdagavond over praat, moet een keuze maken tussen de twee.

Ervaring tegen nieuw

RTVi Het Hogeland was ruim twintig jaar lang de lokale omroep van Bedum. Sinds de herindeling heeft de omroep haar vleugels gespreid in de rest van het gebied. De omroep heeft vooral ervaring met radio en internet.

De zender neemt het op tegen de Stichting Lokale Zender Het Hogeland, een nieuw initiatief van Cees van de Meent van Winsum Nieuws, Ina Spijk van Samen in Beeld TV uit Uithuizen en Sarah Stiles van Hogeland Films uit Houwerzijl.

De omroep is op dit moment nog niet actief, maar de makers hebben wel ervaring met tv-documentaires en nieuws op internet. Ze hebben de aanvraag in januari ingediend, vier maanden later dan RTVi Het Hogeland.

Nog geen keuze

Het Commissariaat voor de Media besluit uiteindelijk welke omroep de uitzendlicentie krijgt, maar heeft daarvoor een advies nodig van de gemeenteraad. Die lijkt woensdag nog geen keuze te gaan maken.

De meeste partijen willen meer onderzoek, alvorens een besluit hierover te nemen. Fractievoorzitter Roelf Torringa van Gemeentebelangen: 'Beide omroepen voldoen op dit moment aan de vereisten. Maar er is een convenant met aanvullende criteria. We willen graag extra onderzoek of beide omroepen ook hier aan voldoen.'

Om tafel gezeten

De ChristenUnie heeft als één van de weinige partijen al wel een keuze gemaakt, maar wil die nog even voor zich houden. Fractievoorzitter Bernd de Jong: 'We hebben met beide omroepen om tafel gezeten en hebben inmiddels een voorkeur. We wachten nog even met het delen ervan, omdat enkele partijen nog meer info nodig hebben.'

Ook de VVD wil graag meer weten, vooral over de financiële consequenties. Een lokale omroep kost de gemeente Het Hogeland jaarlijks 25.000 tot 30.000 euro en daar is op dit moment nog geen rekening mee gehouden in de begroting.

Op eigen benen

VVD-fractievoorzitter Stefan van Keijzerswaard: 'We zijn vooral benieuwd wanneer beide partijen hun eigen broek op kunnen houden. We vinden het prima om ze de eerste jaren financieel te helpen, maar het zou wel mooi zijn als ze na vijf jaar op eigen benen kunnen staan.'

De raad houdt woensdag alleen een opiniërende vergadering over de omroepen. Een definitief advies aan het Commissariaat voor de Media volgt pas later.