Lopend Vuur: Vanavond ben ik voor Ajax

Voor het eerst in lange tijd staat er een Nederlandse club in de halve finale van de Champions League. Ajax ontmoet vanavond in de Johan Cruijff Arena het Engelse Tottenham Hotspur. De eerste wedstrijd werd door Ajax met 1-0 gewonnen.

De winnaar van het duel van vanavond speelt in de finale tegen Liverpool, dat gisteravond Barcelona met 4-0 versloeg.

Iedere voetballiefhebber heeft vaak z'n eigen voorkeur. In Groningen juichen we meestal voor FC Groningen. Maar ook clubs als Feyenoord, PSV of Emmen hebben hier hun fans.

Het Europese succes van Ajax lijkt ook een oranje tintje te hebben; het is het succes van een Nederlandse ploeg. De successen van Ajax zijn ook goed voor het Nederlandse voetbal.

