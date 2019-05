Wel of geen titel: Lycurgus hoeft niet op zoek naar opvolger Taaij

'Dat vind ik totaal niet belangrijk bij het nemen van deze beslissing', stelt Taaij, die eerder dit seizoen liet vallen dat hij misschien weleens een andere uitdaging wilde aangaan.

Sponsor en bestuur

'Het belangrijkste is: vind ik het nog leuk, kan ik mijn ambities hier nog realiseren en zijn de ambities van de club minimaal vergelijkbaar? Met de komst van Nedmag als nieuwe hoofdsponsor en de aanstelling van een nieuw bestuur heb ik daar veel vertrouwen in.'

Ik ben gewoon heel erg betrokken bij de club Arjan Taaij - trainer Lycurgus

Taaij heeft een doorlopend contract bij de club. 'Na elk seizoen bekijken we opnieuw of we een jaar met elkaar doorgaan. Er waren kansen om iets anders te gaan doen, maar ik ben ook gewoon heel erg betrokken bij de club. Vandaar dat ik nu in ieder geval weer een jaar doorga.'

Vernieuwing

Wel weet Taaij dat de kans bestaat dat de selectie er volgend jaar flink anders uit komt te zien: 'Maar dat is de realiteit van het Nederlandse volleybal.' Routinier Wytze Kooistra stopt als speler en publiekslieveling Auke van de Kamp vertrekt naar de Belgische competitie. Ook andere spelers zijn aan het rondkijken naar een eventuele volgende stap.

Hoe gaat Lycurgus daar mee om? 'Het liefst doen we het met Nederlandse jongens, maar op dit moment stroomt het niet over van Nederlands talent dat eventueel bij ons in de selectie en het trainingsprogramma kan meedraaien. Wij kiezen voor een fulltime trainingsprogramma, ambitie en kwaliteit. En we zijn op zoek naar spelers die dat willen', stelt Taaij.

Een nieuwe Kooistra is lastig te vinden Arjan Taaij - trainer Lycurgus

Routinier gezocht

Ook ontbreekt het door het stoppen van Kooistra aan routine. 'Maar een nieuwe Kooistra is op dit moment ook lastig te vinden. Toch hebben we bijvoorbeeld met Dennis Borst en Frits van Gestel ook al jongens die lang meelopen. Nee, ik maak mij geen zorgen over hoe onze selectie er volgend jaar uit ziet.'

De nieuwe voorzitter van de club, Arie Wink, bevestigt dat de club verder wil met Taaij: 'Ik weet niet anders dan dat de technische staf blijft.' Dat betekent dat ook oer-Lycurgiaan Gerard Smit, die ook een doorlopend contract heeft, de assistent van Taaij blijft.

Vierde titel?

Zondag heeft Taaij voor de vijfde keer op rij de kans om de landstitel met 'zijn' Lycurgus te pakken, drie keer was het al raak. De beslissende finalewedstrijd tegen Orion wordt in MartiniPlaza gespeeld en begint om 15:45 uur en is live te volgen via Radio Noord.

