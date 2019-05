Supermarktsoap Ter Borch sleept voort: 'Het is een schandaal'

Na een zoveelste raadsvergadering in Tynaarlo, over wel of geen megasupermarkt, is de wijk volgens RTV Drenthe geen spatje wijzer.

Dat is een notendop de uitkomst van de raad van Tynaarlo over de slepende supermarktkwestie. Urenlang beraad heeft niets opgeleverd, behalve dan een kleine knieval van VOF Ter Borch, en een VVD-motie waarover de stemmen staakten. Maar die mag op herhalingsoefening.

Ineens kleinere supermarkt

De avond begon al bijzonder. Want de projectontwikkelaar kwam vlak voor de raad begon, op de valreep met een kleinere supermarkt, minder parkeerplaatsen, meer afstand tot scholen, meer groen, en meer aandacht voor verkeersveiligheid.

De brief met het alternatief kwam eind van de middag binnen op de mail van de raadsfracties, nadat de projectontwikkelaar eerder al bij het college langs was geweest. De vastgoedondernemer ziet namelijk de bui al hangen dat het grote supermarktplan met drieduizend vierkante meter vloeroppervlak weggestemd wordt.

Te groot, erg onveilig voor al het schoolverkeer in de buurt, en ten koste van te veel groen, aldus bewoners en fracties. En daarom dreigt in de raad het supermarktplan stuk te lopen met twaalf tegenstemmers en elf voorstemmers, als er nu gestemd zou gaan worden.

Raad moet opdracht geven

Maar zover is het nog altijd niet. Eerst is er de brief met het nieuwe alternatief, waarmee VOF Ter Borch door het college keurig was doorverwezen naar de raadspartijen. 'Daar moet je zijn', zo was het devies van B en W.

Het alternatief werd inhoudelijk niet besproken. En ook een in allerijl klaargestoomde motie door de VVD, kwam inhoudelijk verder niet aan bod. De motie luidt dat het college opdracht moet krijgen om eens goed uit te zoeken 'hoe en of het kleinere supermarkt-alternatief ook zomaar in de huidige bestemmingsplanprocedure gefietst kan worden'. Want daar waren ze voor de megasupermarkt immers al een aardig eindje mee op weg. 'En alles weer over doen, dat kost ook enorm veel tijd.'

Boven de markt

Maar alles blijft in Tynaarlo nog weer langer boven de markt hangen. Want een stemming, alleen al om de motie wel of niet in stemming te brengen, die staakte al met elf stemmen voor en elf tegen. En zo duurt de supermarktsoap in Ter Borch nog wel even. In elk geval twee weken, want dan komt de raad weer bij elkaar.

VVD-raadslid Gezinus Pieters: 'Ik vind het een schandaal dat de overheid zolang werkt heeft om een beslissing te nemen. En dat reken ik mezelf ook aan, maar mijn invloed is maar heel beperkt.'

