Raad van State geeft groen licht voor crematorium Hoendiep

De Raad stelt vast dat er in de regio voldoende behoefte is aan nog een crematorium, zeker met het oog van een toenemend aantal verwachte crematies in de komende jaren.

Concurrentie

De uitspraak is vooral een domper voor het splinternieuwe Respectrum crematorium in Eelderwolde. Dat vreest dat door de komst van een concurrent andere crematoria in Noord-Nederland failliet gaan.

De Raad van State wijst op eerder onderzoek waaruit blijkt dat er in 2027 zelfs na de komst van het crematorium in Groningen nog een behoefte is aan 130 crematies extra per jaar.

Verkeer

Ook de bezwaren en beroepen van omwonenden zijn verworpen. Zij zijn bang voor overlast door het verkeer dat afkomt op het crematorium en het bijbehorende uitvaartcentrum.

Lees ook:

- Raad van State: bestemmingsplan crematorium Hoendiep blijft voorlopig