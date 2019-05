'De gemeente moet een signaal afgeven: dit gaat niet in Ter Apel' (update)

Eerder protest van de NVU, in 2017 (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

De extreemrechtse Nederlandse Volks-Unie (NVU) bereidt een demonstratie in Ter Apel voor. De beweging vindt dat het azc dicht moet om zo 'overlast te stoppen'.

Details over de demonstratie heeft de NVU nog niet bekendgemaakt. In 2017 liet de groep voor het eerst van zich horen in Ter Apel. Deze demonstratie verliep rustig, ondanks een tegenbeweging die verderop tegelijk actievoerde.

Voorman Constant Kusters komen er dagelijks telefoontjes en mailtjes binnen van Ter Apelers die zich onveilig voelen door overlast veroorzakende asielzoekers. Dat is reden genoeg voor de Nederlands Volks-Unie om weer naar Ter Apel te komen. 'Mensen zeggen dat het erger is geworden sinds de laatste keer dat wij er in 2017 zijn geweest.'

Kusters ziet maar één oplossing en dat is sluiting van het azc in Ter Apel. 'De gemeenteraad waar Ter Apel onder valt, moet opkomen voor veiligheid van de bewoners en een landelijk signaal afgeven: dit gaat niet in Ter Apel.'

'Het is voor mij nieuw, ik heb nog geen vergunningsaanvraag voorbij zien komen', zegt burgemeester Jaap Velema van Westerwolde. 'Zoals bij elke betoging zullen we dit op z'n merites beoordelen.'

Niet de enige

De NVU is niet de enige beweging die in het dorp actievoert. Zo werden er zondag door onbekenden borden opgehangen bij de haltes langs de route van lijn 73 tussen Ter Apel en Emmen. 'Hand in hand terug naar eigen land', staat er onder andere te lezen.

Op de borden wordt de naam van de 'nationalistische' actiegroep Voorpost genoemd. Deze groepering ontkent echter achter de actie te zitten. Wél zegt Voorpost bij monde van voorman Florens van der Kooi dat er 'zeker meer ludieke acties komen'.

'Men mag betogen'

Burgemeester Velema: 'We leven in een democratische rechtsstaat, men mag betogen en een stem geven aan verbazing of verwondering. Het gaat mij er niet om wie er betoogt, als het maar om een goede en nette wijze gebeurt.'

Kusters laat weten dat de Nederlandse Volks-Unie druk bezig is met regelen van vergunningen. Een exacte datum voor de demonstratie is er nog niet. Voorafgaand wil de groepering nog flyeren in Ter Apel.

Dit bericht is aangevuld met een reactie van voorman Constant Kusters van de Nederlandse Volks-Unie.

