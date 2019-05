'Snellere Qliners vanaf 2020; geen staanplaatsen meer'

Qliners in onze provincie rijden vanaf volgend jaar honderd kilometer per uur. Staanplaatsen zijn in dit geval uit den boze.

Dat valt te lezen in het voorstel van OV-bureau Groningen-Drenthe voor wijzigingen in de busdienstregeling 2020. Deze gaat op 15 december 2019 in.

Om het verlies aan staanplaatsen in de bus op te vangen, komen er vier nieuwe dubbeldekkers bij. De inzet hiervan dit en volgend jaar kost het vervoersbureau driehonderdduizend euro. De Qliners gaan ook vaker rijden in de spits.

Eemshaven

In het plan komt ook de eerder door de provincie al bekendgemaakte verbinding met de Eemshaven voor.

Bushaltes Holwierde

Onderdeel hiervan is het plan om buslijn 41 van Delfzijl naar Uithuizen (en vice versa) door te trekken naar de Eemshaven. Deze wijziging zou als gevolg hebben dat de bushaltes in Holwierde verdwijnen.

Diverse politieke partijen in de gemeente Delfzijl trokken hierover al aan de bel bij het college van burgemeester en wethouders.

Overige wijzigingen die worden voorgesteld:

- Q-link 3 Leek - Lewenborg: extra bus in de ochtendspits.

- Q-link 4 Roden - Beijum: extra bus in de ochtendspits.

- Q-link 5 Annen - Groningen vaker op zondagmiddag (2x per uur) en in vakanties

- Q-link 6 Appingedam - Groningen tot 10 uur iedere 15 minuten en nieuwe route in Delfzijl

Klagen over de wijzigingen in de dienstregeling kan nog tot 14 juni. Eind juni worden de hoofdlijnen definitief. Op zondag 15 december gaat de nieuwe dienstregeling vervolgens in.

De beoogde wijzigingen in de dienstregeling zijn HIER terug te lezen.

Lees ook:

- Plan om bushaltes uit dorp te halen 'te gek voor woorden'

- OV-bureau wil bushaltes uit dorp halen, Holwierde is fel tegen