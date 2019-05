Provincie geeft geld voor beschermen bedreigde vlinder

De zilveren maan is een vlindersoort die nog zelden wordt gezien. De dagvlinder staat ook op de rode lijst, de lijst met diersoorten die het zwaar hebben.

Werkzaamheden

Met de provinciale subsidie gaat Staatsbosbeheer bij het Haarsterbos bij Marum en bij de Kaleweg bij Opende werkzaamheden uitvoeren. Er wordt onder meer voedselrijke zode afgegraven en wordt sinus-beheer ingevoerd.

Daarbij wordt gras op verschillende tijdstippen gemaaid, waardoor hoogteverschillen in de vegetatie ontstaan. Verschillende diersoorten profiteren van die aanpak.

Biodiversiteit

Marieke de Boer van Staatsbosbeheer is blij met de bijdrage van 116.000 euro van de provincie.

'We hebben deze week nog het nieuws gehoord dat er steeds meer diersoorten verdwijnen en dat de biodiversiteit onder druk staat. Met deze subsidie kunnen we in het Westerkwartier iets doen om een bedreigde soort weer een beetje op weg te helpen.'

Vrijwel verdwenen

In de jaren vijftig was de zilveren maan een soort die geregeld werd gezien in het Westerkwartier, maar nu is ie vrijwel verdwenen.

De Boer: 'Onlangs heeft een medewerker van de provincie er hier een gezien, maar dat is een zeldzaamheid. Maar we zijn natuurlijk erg blij dat ie er weer is.' Volgens De Boer is de soort nog wel te vinden op de lager gelegen delen van Overijsel en Friesland.

Andere soorten

Het geld is niet alleen bedoeld om maatregelen te nemen die de zilveren maan moeten helpen, zegt De Boer. Ook andere soorten zoals vogels, bijen, hommels en insecten moeten er van mee profiteren.