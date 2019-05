Parkeren in Stad wordt duurder voor bezoekers én bewoners

De gemeente Groningen gaat de parkeertarieven verhogen. Dat zal vooral gevoeld worden in de Hortusbuurt en de oostkant van de binnenstad. Daar kost parkeren op straat per uur nu nog 2,70 euro, maar dat gaat naar 4 euro per uur.

In de andere parkeergebieden gaat het tarief van 2,00 euro per uur naar 2,40 euro.

De maatregelen gaan in per 1 oktober, maar een paar maanden later komt er nog een verandering: parkeren in de Badstratenbuurt en rondom de Westerhaven gaat dan ook naar het tarief van 4 euro per uur.

De situatie vanaf 1 oktober



Sturen met portemonnee

'Dit moet extra ruimte op straat opleveren, maar het levert zondermeer geld op', zegt wethouder Broeksma. 'We sturen dus via de portemonnee.'

'Minder op straat parkeren, maar dus meer in de garage. Dat moet bijdragen aan een prettiger leefklimaat.'

Bewoners

Ondanks dat de gemeente zegt 'bewoners zoveel mogelijk te willen ontzien', gaat het tarief voor een parkeervergunning ook omhoog.

Bewoners van de Binnenstad gaan vijftien euro per jaar meer betalen en in de andere gebieden komt er vijf euro per jaar bij in de aankomende vier jaar.

Kortom: over vier jaar is het dus zestig euro duurder in de Binnenstad en twintig euro duurder in de andere gebieden.

Haren

Het parkeerbeleid in Haren blijft vooralsnog hetzelfde. De gemeente zegt hierover later dit jaar verder te praten.

