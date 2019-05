Nabestaanden Tjirk van Wijk zijn opgelucht: 'Dit overweldigt je gewoon'

Dat zegt Lena Kerstholt, de zus van Tjirk van Wijk. Haar broer werd in 1999 vermoord. Dirk de V., de dader, overleed woensdag. Vorige maand werd zijn tbs nog met twee jaar verlengd.

'Het is heel heftig'

'Ik was zo nerveus, mijn maag keerde letterlijk om', vertelt Kerstholt over het moment waarop haar man haar belde dat er nieuws was.

'Het gaat heen en weer. Ik weet niet wat ik met mijn gevoel moet. Ik ben zo blij, maar er komt ook zo veel op je af: familie, vrienden, telefoontjes, appjes. Het is heel heftig.'

'Een aantal weken geleden zei ik nog tegen iemand: Ik hoop dat ik dit telefoontje gauw krijg. Ik was het zó zat, elke twee jaar weer naar die rechtbank. En dan nog een keer als hij weer in beroep gaat.'

'Je komt er niet van los'

'Je wordt er iedere twee jaar mee geconfronteerd. Steeds maar weer, steeds maar weer... Het is gewoon heel zwaar. We raken het al niet kwijt, maar als je dan ook nog steeds naar de rechtbank moet. Of moet... We gaan. Je komt er niet van los.'

Ondanks de hevige emoties, wilde de familie er toch steeds bij zijn als de rechter zich weer over de tbs-verlenging boog.

'Gewoon omdat er zo veel is misgegaan in deze zaak. En als het misgaat, wil ik het uit eerste hand weten. De familie ook. Dat is de reden dat we daar heel stelstelmatig naartoe gingen.'

In onze serie 'Levenslang' besteedden we eerder aandacht aan de moord op Tjirk van Wijk.



'Wij missen hem nog elke dag'

Dat de dader nu dood is, is voor de familie een afsluiting.

'Het leed wordt natuurlijk nooit minder, wij missen mijn broer nog elke dag. Ik vind het heel erg dat mijn moeder dit niet meer meemaakt. Ik heb bij haar foto een kaarsje neergezet. Gewoon, omdat ik zo blij ben dat dit allemaal voorbij is.'

