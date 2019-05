Gemeente Groningen: 'Op termijn geen traditionele Zwarte Piet meer'

Dat antwoordt de gemeente op vragen van de Partij voor de Dieren over het sinterklaasfeest.

Burgemeester Peter den Oudsten schrijft in de beantwoording dat het stadsbestuur achter de verandering staat rond het sinterklaasfeest.

'De verschijningsvorm van Zwarte Piet als onderdeel van het sinterklaasfeest is al enkele jaren aan geleidelijke verandering onderhevig. Deze verandering juichen wij toe', zo schrijft Den Oudsten.

'Voor de intocht van Sinterklaas in onze gemeente streven wij er naar dat de traditioneel zwart gekleurde piet binnen een tijdsbestek van enkele jaren niet meer te zien zal zijn.'

Gedaanteverandering

De gemeente laat weten dat ze over de gedaanteverandering in gesprek is met de organisator van de intocht in Groningen, Volksvermaken Groningen.

Voorzitter Harrie van Ham van Volksvermaken voelt zich enigszins overvallen door het standpunt van de gemeente. 'Het komt mij vreemd voor dat er over een aantal jaar helemaal geen Zwarte Piet meer te zien zal zijn', aldus de voorzitter.

Minder zwarte pieten

Van Ham laat weten dat Volksvermaken in overleg is met de gemeente over de veranderingen rondom het vieren van Sinterklaas.

'Wij zijn druk bezig om het aantal zwarte pieten te verminderen. Dit jaar hoop ik dat de ene helft van de pieten zwart is en de andere helft anders kleurig. Maar ik weet niet of we in Groningen model moeten staan voor het hebben van geen enkele Zwarte Piet tijdens de intocht', aldus van Ham.

Daarnaast denkt de voorzitter dat er binnen de samenleving nog altijd draagvlak is voor de traditionele Zwarte Piet. 'Ik zou het ook wel jammer vinden als het helemaal weggaat. Op dit moment vind ik het prematuur om er een hard standpunt over te hebben.'

De voorzitter zit volgende week rond de tafel met burgemeester Peter den Oudsten. Van der Ham verwacht tijdens dat gesprek meer te horen over het standpunt van de gemeente.

