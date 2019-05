Nog één keer wegzwijmelen in Noorderbad: 'Liefde voor zwemmen ontstond hier'

Veel Stadjers leerden ooit zwemmen in het Noorderbad aan de Oosthamrikkade. Toen Kardinge er in 1996 kwam, verloor het gebouw die functie. Eerst zat er een bibliotheek, daarna namen bedrijven er intrek en nu krijgt het pand een woonfunctie.

Het Noorderbad, een rijksmonument, is van binnen momenteel helemaal gestript en daardoor goed te herkennen voor mensen die in de laatste decennia van de vorige eeuw baantjes in het zwembad trokken. Als Stadjer Elly Werkman door het pand loopt, komen de herinneringen weer naar boven.

Balustrade

'Ik herken de balustrade nog steeds heel goed', zegt ze tegen RTV Noord-verslaggever Jetta Post als ze samen door het gebouw wandelen. 'Achter die balustrade stonden de ouders tijdens de zwemlessen. Als de badmeester niet oplette, kon je er als kind zo van afspringen. Dat heb ik één keer gedaan en ik vond het het doodeng', lacht ze.

Belangstellenden nemen een kijkje in het gestripte Noorderbad-gebouw.



Als ze langs het oude zwembad lopen, wijst Werkman naar de plek waar voorheen duikplanken stonden. 'Dat was aan de linkerkant, bij het diepe gedeelte. Aan de rechterkant kon je zo het water in lopen. Ook stonden er allemaal bankjes waar je moest droogzwemmen', weet ze nog.

Liefde voor zwemmen

Werkman koestert extra goede herinneringen aan het Noorderbad, 'want de liefde voor het zwemmen ontstond hier'. Ook woensdag trekt ze weer haar vaste baantjes, zij het nu in Kardinge. 'Omdat ik wist dat het Noorderbad geopend was en ik er toch langskwam, wilde ik er snel nog even een kijkje nemen', verklapt ze.

Als ze op het punt staat om met haar zwemspullen naar Kardinge te fietsen, kijkt ze nog één keer naar het Noorderbad zoals ze 'm kent. 'Ontzettend fijn dat ik hier als klein meisje zwemles kon krijgen. Ik doe het nog steeds heel graag', besluit ze.

Een visuele schets van hoe de appartementen in het Noorderbad moeten worden opgeleverd.



Appartementen

Vastgoedondernemer Wim Bulten, die het pand heeft gekocht van een particuliere belegger, wil uiteindelijk zo'n twintig appartementen realiseren in het gebouw dat in 1933 werd gebouwd. Wanneer die klaar moeten zijn, is nog niet bekend.